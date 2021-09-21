СКА забросил пять шайб «Амуру», одержав третью победу подряд. Бурдасов оформил дубль

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 13-й минуте Антон Бурдасов, реализовав численное большинство, вывел СКА вперёд. На 22-й минуте Игорь Ожиганов с передачи Михаила Воробьёва увеличил преимущество санкт-петербужской команды. В середине второго периода Данил Файзуллин отыграл одну шайбу, но под занавес игрового отрезка Бурдасов оформил дубль. На 45-й минуте Кирилл Марченко забил четвёртый гол СКА. На 54-й минуте Йоонас Кемппайнен забросил пятую шайбу.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». СКА примет уфимский «Салават Юлаев».