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СКА забросил пять шайб «Амуру», одержав третью победу подряд. Бурдасов оформил дубль

СКА забросил пять шайб «Амуру», одержав третью победу подряд. Бурдасов оформил дубль
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2021, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Бурдасов (Кузьменко, Хуснутдинов) – 12:35' (5x4)   2:0 Ожиганов (Воробьёв) – 21:18' (5x5)   2:1 Файзуллин (Горшков, Терещенко) – 29:34' (5x4)   3:1 Бурдасов (Ожиганов, Кузьменко) – 39:29' (5x4)   4:1 Марченко (Воробьёв, Хендемарк) – 44:58' (5x4)   5:1 Кемппайнен (Кузьменко, Бурдасов) – 53:46' (5x5)

На 13-й минуте Антон Бурдасов, реализовав численное большинство, вывел СКА вперёд. На 22-й минуте Игорь Ожиганов с передачи Михаила Воробьёва увеличил преимущество санкт-петербужской команды. В середине второго периода Данил Файзуллин отыграл одну шайбу, но под занавес игрового отрезка Бурдасов оформил дубль. На 45-й минуте Кирилл Марченко забил четвёртый гол СКА. На 54-й минуте Йоонас Кемппайнен забросил пятую шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». СКА примет уфимский «Салават Юлаев».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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