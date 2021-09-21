Хартли: поздравляю с днём рождения главного болельщика «Авангарда» Александра Кожевникова

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:0) поздравил Александра Кожевникова с днём рождения. Двукратный олимпийский чемпион считается главным критиком наставника омичей.
«Прежде всего хочу поздравить с днём рождения главного фаната и болельщика «Авангарда» Александра Кожевникова. Александр, с днём рождения! Что касается матча, то мы здорово сегодня действовали, забросили четыре шайбы. Второй матч подряд я вижу, как наша команда проявляет волю к победе, как здорово действуют наши спецбригады. Горжусь всей нашей командой, великолепные действия голкипера Демченко, классная победа», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
- 21 сентября 2021
-
22:50
-
22:47
-
22:34
-
22:31
-
22:29
-
22:25
-
22:24
-
22:23
-
22:19
-
22:16
-
22:09
-
22:07
-
21:56
-
21:47
-
21:45
-
21:29
-
21:06
-
20:51
-
20:38
-
20:13
-
20:01
-
19:47
-
19:22
-
18:57
-
18:48
-
18:25
-
17:58
-
17:30
-
16:57
-
16:21
-
15:46
-
15:43
-
15:15
-
15:05
-
14:47