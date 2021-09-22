Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 22 сентября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ по состоянию на 22 сентября. В Западной конференции троевластие: по 14 набранных очков у московского «Динамо», ЦСКА и «Йокерита», при этом у бело-голубых сыграно на две встречи меньше, чем у конкурентов. «Динамо» остаётся единственной командой в КХЛ, которая не потерпела ни одного поражения в этом сезоне.
В Восточной конференции лидерство удерживают «Салават Юлаев» и «Металлург», у которых также по 14 баллов. Действующий чемпион КХЛ омский «Авангард» пока располагается на пятой строчке конференции, а «Амур», где недавно состоялась первая тренерская перестановка в сезоне, замыкает таблицу, имея в активе лишь три очка после восьми матчей.
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