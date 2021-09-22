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«Миннесота» намекнула на продление контракта с Кириллом Капризовым

«Миннесота» намекнула на продление контракта с Кириллом Капризовым
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Пресс-служба «Миннесоты Уайлд» в «Твиттере» намекнула на завершение длительных переговоров по продлению контракта с 24-летним форвардом Кириллом Капризовым, опубликовав интригующий видеоролик с матрёшками, на одной из которых изображён российский нападающий.

Видео доступно в «твиттере» «Миннесоты».

Ранее сообщалось, что Капризов пропустит старт тренировочного лагеря команды. Россиянин пока не включён в число хоккеистов, которые примут участие в тренинг-кэмпе.

Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

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