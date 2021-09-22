В США перепутали команду, за которую Капризов играл перед переездом в НХЛ

Издание Sportsnet перепутало команду, в которой выступал Кирилл Капризов в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, сегодня нападающий подписал пятилетний контракт с «Миннесотой Уайлд» на общую сумму $ 45 млн.

«Дополнительного драматизма переговорам Капризова и «Миннесоты» придавал тот факт, что у нападающего была возможность вернуться в КХЛ, где он выступал в течение трёх сезонов в составе московского СКА», — написало издание.

Кирилл Капризов с 2017 по 2020 год выступал в ЦСКА. Ранее нападающий играл «Металлург» (Новокузнецк) и «Салават Юлаев».

Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.