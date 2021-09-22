«Миннесота» представила матрёшку с Капризовым

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заключил долгосрочный контракт с командой на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон). Клуб записал по этому поводу видео, в котором показал, как выглядит матрёшка с изображением россиянина.

Публикация доступна в «твиттере» «Миннесоты Уайлд».

Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.



Стоит отметить, что нападающий стал самым высокооплачиваемым игроком клуба. Если говорить о российских хоккеистах, то 24-летний форвард вышел на седьмое место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ.