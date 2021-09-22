КХЛ перенесла три матча «Сибири»

КХЛ на официальном сайте сообщила о переносе трёх матчей с участием «Сибири».
«В связи с обращением руководства «Сибири» в целях оптимизации логистики и сокращения расходов клуба, а также по согласованию с «Куньлунь Ред Стар» и «Ак Барсом», лига в соответствии со статьёй 56 спортивного регламента КХЛ приняла решение о переносе даты проведения матча:
«Ак Барс» — «Сибирь»: с 3 на 4 ноября 2021 года.
«Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь»: с 5 на 6 ноября 2021 года.
В связи с обращением руководства «Спартака» из-за загруженности ДС «Мегаспорт», а также по согласованию с «Сибирью», лига в соответствии со статьёй 56 спортивного регламента КХЛ приняла решение о переносе даты проведения матча:
«Спартак» — «Сибирь»: с 7 на 8 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.
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