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«Йокерит» на последней минуте вырвал победу у «Торпедо». Это восьмой успех финнов подряд

«Йокерит» на последней минуте вырвал победу у «Торпедо». Это восьмой успех финнов подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2021, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 4
Йокерит
Хельсинки
1:0 Агостино – 03:19' (5x5)   1:1 Линдбом (Кивистё, Турунен) – 17:35' (5x5)   1:2 Норман (О'Нилл, Шрёдер) – 46:06' (5x4)   2:2 Мартынов – 48:29' (5x5)   2:3 О'Нилл – 59:29' (5x5)   2:4 Пакаринен – 59:57' (en)

На 4-й минуте Кенни Агостино вывел нижегородцев вперёд. На 18-й минуте Петтери Линдбом сравнял счёт. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Томми Кивистё и Теэму Турунен. На 47-й минуте Йон Норман, реализовав численное большинство, вывел финскую команду вперёд. Однако через две минуты 23 секунды Егор Мартынов восстановил равенство в счёте. На последней минуте третьего периода забил Брайан О'Нилл, принеся своей команде победу. Точку в матче поставил Ииро Пакаринен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде сыграет с московским «Динамо». «Йокерит» примет «Сочи». Обе встречи пройдут 25 сентября.

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