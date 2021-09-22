«Йокерит» на последней минуте вырвал победу у «Торпедо». Это восьмой успех финнов подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
На 4-й минуте Кенни Агостино вывел нижегородцев вперёд. На 18-й минуте Петтери Линдбом сравнял счёт. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Томми Кивистё и Теэму Турунен. На 47-й минуте Йон Норман, реализовав численное большинство, вывел финскую команду вперёд. Однако через две минуты 23 секунды Егор Мартынов восстановил равенство в счёте. На последней минуте третьего периода забил Брайан О'Нилл, принеся своей команде победу. Точку в матче поставил Ииро Пакаринен.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде сыграет с московским «Динамо». «Йокерит» примет «Сочи». Обе встречи пройдут 25 сентября.
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