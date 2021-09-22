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Герин — Капризову о возвращении в КХЛ: не говори. Не сможешь ещё раз использовать это

Герин — Капризову о возвращении в КХЛ: не говори. Не сможешь ещё раз использовать это
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сообщил, что не планировал возвращаться в КХЛ. Ранее появлялась информация, что игрок может подписать соглашение с ЦСКА. Напомним, 24-летний россиянин договорился о новом контракте с «Миннесотой» на пять лет.

«Планировал ли я играть в КХЛ? Без шансов», — цитирует Капризова журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что генменеджер «Миннесоты» Билл Герин пошутил, что хоккеисту не нужно отвечать на этот вопрос.

«Ты не должен отвечать. Не сможешь использовать это на следующих переговорах по контракту», — сказал Герин.

Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

Стоит отметить, что нападающий стал самым высокооплачиваемым игроком клуба. Если говорить о российских хоккеистах, то 24-летний форвард вышел на седьмое место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ.

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