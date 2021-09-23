Кейн не примет участия в тренировочном лагере «Сан-Хосе» из-за нового расследования НХЛ

Пресс-служба клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» выступила с заявлением относительно будущего 30-летнего канадского форварда Эвандера Кейна, ранее обвинявшегося в игре на ставках.

«Сан-Хосе Шаркс» известно о выдвижении иных обвинений, не связанных с первоначальным расследованием Национальной хоккейной лиги, в отношении Эвандера Кейна. Мы очень серьёзно относимся к этому и поддерживаем контакты с НХЛ. Мы будем сотрудничать с ними в проводящемся расследовании.

«Шаркс» и Эвандер договорились, что он не будет участвовать в тренировочном лагере «Сан-Хосе» до дальнейшего уведомления. В настоящее время мы больше не комментируем эту тему», — гласит публикация «Сан-Хосе» в «Твиттере».

Отметим, в прошлом сезоне Эвандер Кейн принял участие в 56 матчах за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате, в которых набрал 49 (22+27) очков при показателе полезности «-1».