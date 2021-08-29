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Форвард «Сан-Хосе» Э.Кейн обвинил свою жену в домашнем насилии

Форвард «Сан-Хосе» Э.Кейн обвинил свою жену в домашнем насилии
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн обвинил свою жену Анну в домашнем насилии в его адрес.

Как сообщает TMZ, согласно документам, Кейн заявил, что конфликты с применением физической силы начались в 2019 году, когда Анна ударила его «7-8 раз кулаком по лицу».

По словам хоккеиста, в октябре 2020 года она снова ударила его по лицу после того, как они поссорились, когда в гостях находилась мать Анны.

В апреле 2021 года у пары снова произошла ссора после того, как Анна проверила телефон игрока. По словам форварда, она «начала бесконтрольно бросать вещи» в хоккеиста, после чего ударила его кулаком по голове и лицу.

Кейн также сообщил, что в июле произошёл ещё один подобный инцидент. По словам 30-летнего игрока, когда он пытался уйти после ссоры, Анна толкнула его, а также потянула за сумку, которую он перекинул через плечо.

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