Источник: форвард «Салавата» Амиров проведёт первый матч в сезоне после травмы

Нападающий Родион Амиров сегодня проведёт первый матч в сезоне за «Салават Юлаев», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Уфимцы сыграют в Санкт-Петербурге со СКА.
Напомним, молодой талант в середине августа сломал ключицу в матче домашнего предсезонного турнира, полное восстановление заняло у Родиона больше месяца.
Ранее Амиров подписал с «Торонто Мэйпл Лифс» трёхлетний контракт новичка начиная с сезона-2021/2022. Он будет выступать за «Салават» в аренде как минимум год.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 Амиров принял участие в 39 встречах, в которых набрал 13 (9+4) очков при показателе полезности «-1». В текущем плей-офф Кубка Гагарина он провёл девять игр, не отметившись в них результативными действиями и продемонстрировав показатель полезности «-1».
Также в минувшем сезоне хоккеист выступал за «Толпар» в Молодёжной хоккейной лиге: провёл пять игр в плей-офф и отдал в них три результативные передачи.
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