Дацюк, Ларионов и Буре сыграют в гала-матче в честь Фазеля

В рамках конгресса ИИХФ 2021 года сегодня, 23 сентября. в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоится специальный выставочный матч «Легенды ИИХФ» в честь президента организации Рене Фазеля, который покидает свой пост. Команда, состоящая из игроков из нескольких стран, сыграет с бывшими игроками сборной России и специальными гостями. Сам Фазель будет выполнять обязанности почётного судьи.

Сборная России: Павел Буре, Павел Дацюк, Вячеслав Фетисов, Алексей Гусаров, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Хомутов, Игорь Ларионов, Борис Михайлов, Александр Могильный, Алексей Морозов, Алексей Яшин, Алексей Жамнов, Александр Медведев, Николай Хабибулин, Владислав Третьяк и Владимир Мышкин.



В игре также примет участие саксофонист Игорь Бутман.



Тренеры: Владимир Юрзинов и Александр Якушев.

Сборная мира: Филипп Бозон, Дитер Хеген, Кристиан Хофштеттер, Антуан Десклу, Яри Курри, Ладислав Надь, Рето Раффайнер, Роберт Райхел, Франц Райндль, Мирослав Шатан, Иржи Шлегр, Мартин Штрбак, Эса Тикканен, Петр Бржиза и Мартин Гербер.



Тренеры: Арно дель Курто и Шон Бурк.