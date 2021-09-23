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Конькобежец Скобрев может войти в тренерский штаб «Барыса»

Конькобежец Скобрев может войти в тренерский штаб «Барыса»
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Двукратный призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев может занять пост тренера по физической подготовке в «Барысе».

«Работу в московском «Динамо» я прекратил ещё в апреле — после того, как завершился мой контракт. Сейчас рассматриваю вариант продолжения своей тренерской карьеры в «Барысе», мы близки к соглашению. Я думаю, что завтра стоит ждать официального сообщения от пресс-службы этого клуба», — приводит слова Скобрева ТАСС.

Напомним, в ноябре 2016 года после завершения карьеры в конькобежном спорте Скобрев начал работать тренером по физподготовке в московском «Динамо».

«Барыс» набрал шесть баллов в восьми матчах регулярного сезона КХЛ-2021/22, в настоящее время занимая восьмое место в Восточной конференции.

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