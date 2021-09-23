Стало известно расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года

Сборная России по хоккею в первом матче группового этапа Олимпийских игр 2022 года сыграет с командой Швейцарии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.
Предварительный раунд пройдёт с 9 по 13 февраля. Россия выступит в группе В, встреча со швейцарцами пройдёт 9 февраля. 11 февраля российские хоккеисты проведут игру с датчанами, а 12 февраля встретятся с чехами.
В четвертьфинал напрямую выйдут победители групп, а также лучшая сборная из занявших вторые места. Все остальные команды 15 февраля сыграют квалификационные матчи за право играть в 1/4 финала. Четвертьфиналы пройдут 16 февраля, полуфиналы — 18 февраля. Матч за третье место состоится 19 февраля, а финал — 20 февраля.
Напомним, Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
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