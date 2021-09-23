Прайс, Хоффман и Байрон отсутствуют в тренировочном лагере «Монреаля» из-за травм

Некоторые игроки «Монреаль Канадиенс» пропустили тренировочные занятия в спортивном комплексе команды в четверг.



Как сообщает официальный сайт клуба, пять игроков не прошли медосмотр из-за различных травм. В их числе: нападающие Пол Байрон (бедро), Майк Хоффман (нижняя часть тела) и Джоэль Тисдейл (колено), защитник Джош Брук (колено) и вратарь Кэри Прайс (колено). Скорее всего, они все пропустят лагерь клуба.



Защитник Джоэль Эдмундсон вернётся к тренировкам в ближайшие дни. Правый нападающий клуба Брендан Галлахер отсутствует по семейным обстоятельствам. Ожидается, что он также появится в лагере в ближайшие дни.



Первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Монреаль» проведёт 14 октября в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс».