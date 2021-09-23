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Голышев тренируется в звене с лидерами «Айлендерс». У россиянина нет контракта

Голышев тренируется в звене с лидерами «Айлендерс». У россиянина нет контракта
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Нападающий Анатолий Голышев тренируется вместе с «Нью-Йорк Айлендерс».

Как сообщает в «Твиттере» журналист Артур Стэйпл, во время занятий клуба в тренировочном лагере были использованы следующие сочетания звеньев:

Ли — Барзал — Голышев;
Паник — Сизикас — Клаттербак;
Беллоуз — Рятю — Палмьери;
Андреофф — Чарник -Хольмстрём.

Хики — Пулок;
Хара — Добсон;
Сало — Мейфилд.

Напомним, 2016 году Голышев был выбран «Айлендерс» в 4-м раунде драфта под общим 95-м номером. В прошедшем чемпионате НХЛ хоккеист подписывал контракт с клубом из Нью-Йорка до конца сезона-2020/21, но так и не провёл ни одной игры.

Также ранее игрок выступал в КХЛ за «Автомобилист» восемь лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков. В прошедшем сезоне Голышев провёл в КХЛ 56 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «+2».

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