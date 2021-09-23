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Фазель: уверен, что новый президент ИИХФ будет уважать Россию

Фазель: уверен, что новый президент ИИХФ будет уважать Россию
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Уходящий президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением об отношении будущего руководителя организации к России.

«Кто бы из пяти кандидатов не стал новым президентом ИИХФ, я полностью уверен, что он будет уважать Россию. Россия – очень важный член мировой хоккейной семьи», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, выборы нового президента ИИХФ пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге завтра, 25 сентября. Свои кандидатуры выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров.

Президентом ИИХФ швейцарец стал в 1994 году, также Фазель является членом исполкома Международного олимпийского комитета.

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