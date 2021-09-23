Фетисов: то, что у сборной России до сих пор нет тренера на Олимпиаду, — это бардак

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера хоккейной сборной России на Олимпийских играх 2022 года.

«Бардак, что до сих пор нет тренера на Олимпиаду, и это является интригой. Те, кто принимает решения, не готовы определиться. У хоккеистов есть нервозность — это я точно знаю, со многими общался. Непонятна ситуация с результатом.

Считаю, что нужно создавать штаб уважаемых людей — тех, кто будет помогать с точки зрения менеджмента. На лавке должны стоять те, кто понимает, что такое энхаэловский стиль. Это Сергей Фёдоров — нужно дать ему шанс — Слава Козлов, Гончар, Лёша Жамнов», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.