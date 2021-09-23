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Фетисов: то, что у сборной России до сих пор нет тренера на Олимпиаду, — это бардак

Фетисов: то, что у сборной России до сих пор нет тренера на Олимпиаду, — это бардак
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера хоккейной сборной России на Олимпийских играх 2022 года.

«Бардак, что до сих пор нет тренера на Олимпиаду, и это является интригой. Те, кто принимает решения, не готовы определиться. У хоккеистов есть нервозность — это я точно знаю, со многими общался. Непонятна ситуация с результатом.

Считаю, что нужно создавать штаб уважаемых людей — тех, кто будет помогать с точки зрения менеджмента. На лавке должны стоять те, кто понимает, что такое энхаэловский стиль. Это Сергей Фёдоров — нужно дать ему шанс — Слава Козлов, Гончар, Лёша Жамнов», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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