Дацюк — о гала-матче в честь Фазеля: моё движение? Не очень, как обычно

Российский нападающий Павел Дацюк прокомментировал итоги гала-матча в честь Рене Фазеля.



«Моё движение? Не очень, как обычно (смеётся). Не мог себе представить, что буду находиться в одной раздевалке с такими легендами хоккея. Раньше я видел их только на льду, переживал за них, а теперь вместе с ними готовлюсь к игре. Мечта детства.



Лучшие воспоминания о Фазеле? Когда мы выигрывали, все памятные (смеётся). Много матчей. Он хороший функционер, который развил хоккей. Игра стала на ступеньку выше. Это дало мне шанс.



Судейство хорошее сегодня. Сил на матч хватило до конца. Я готовлюсь к таким матчам. Не было времени пообщаться с Ларионовым. Матч хоть был и дружеским, старые воспоминания, но никто не хотел проигрывать.

Проблема с центрами? Надо работать с детьми, развивать их. Не только их, но и тренеров детского хоккея.

Наблюдаю за «Автомобилистом», присутствую почти на каждом матче, кроме вчерашнего.



Нахожусь в хорошей форме? Недоедаю, недокармливают меня, я же не в команде (смееётся). Сейчас банкет будет, пойду дорабатывать. Хабибуллин много пропустил? Мы с ним поговорим ещё на обратном полёте. Вратарь – достаточно тяжёлая работа, особенно в таких матчах. Сегодня было замечательное поздравление, он, наверное, подзамёрз чуть-чуть, долго стоял», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.