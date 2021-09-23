С. Фёдоров — о поражении от «Трактора»: до 12 ночи ЦСКА немного попереживает

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение во встрече с «Трактором» (1:2).



«Игра сложилась для нас не лучшим образом, мы в этом виноваты сами. Шайба в зоне нашего соперника у нас не держалась. Мы не смогли найти в себе силы, чтобы сыграть в атаке как можно больше времени. Плюс наши удаления сбивали ритм игры. После этого у нас были проблески игры в атаке, но не сложилось. Хотя в конце матча мы могли найти ключ к воротам соперника и забить гол. Поздравляю «Трактор». Хорошая победа. Мы готовимся дальше. Нас ждёт ещё одна игра в Магнитогорске. Знаем, как будем готовиться к ней и какой нас ждёт соперник. Наверное, до 12 ночи немного попереживаем и будем думать о следующем сопернике.



Чем был обусловлен выбор на матч Ивана Федотова? Не думал, что ему психологически тяжело будет играть против бывшей команды? Нет, не думал об этом. Не было никакого психологического фактора. У нас есть определённый режим игры наших вратарей. Адам сыграл хороший матч с «Барысом», Иван был на очереди. В этой ситуации мы придерживаемся определённого графика игры голкиперов.



Соперник действовал сегодня очень хорошо, очень мобильно. Здорово катался – особенно с шайбой. Мы действовали от обороны, потому что не владели шайбой. Как я уже сказал, наша недисциплинированность в плане удалений сбила ритм игры и не раз.



ЦСКА является одной из лучших в лиге по реализации большинства. Что сегодня не получилось? Должное надо отдать и сопернику, и вратарю «Трактора». У нас были угрозы, броски. Наверное, не хватило вдохновения, маленького нюанса.



Игра Коткова? Влад достаточно неплохо влился «с корабля на бал». Много ему не удалось сыграть, но дебют у него сложился. Будем дальше работать и давать шансы в течение чемпионата», — цитирует Фёдорова официальный сайт «Трактора».