Защитник московского «Динамо» Прибыльский в 60-м матче в КХЛ забил первый гол в карьере

Сегодня, 23 сентября, московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречается с ХК «Сочи». Игра проходит в Сочи на стадионе «Большой». Счёт после второго периода — 1:0 в пользу гостей.



На 38-й минуте счёт в матче открыл защитник Андрей Прибыльский. Для 20-летнего игрока этот матч — 60-й за всё время выступлении в КХЛ. Прибыльский забросил первую шайбу в карьере. Также на его счету две голевые передачи при общем показателе полезности «-4».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Прибыльский выступает за бело-голубых с начала сезона-2018/2019. Он является воспитанником хоккейной школы «Динамо» им. А. И. Чернышёва.



Профессиональную карьеру он начал в молодёжной команде «Динамо» в 2017 году, также выступал за фарм-клуб бело-голубых — воронежский «Буран».



В сезоне-2020/2021 в составе команды МХК «Динамо» Москва стал обладателем Кубка Харламова, отличившись шестью результативными передачами и одной заброшенной шайбой.