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Уткин — о словах Фетисова про Путина: старый стал. Чего ему не хватает, ума не приложу

Уткин — о словах Фетисова про Путина: старый стал. Чего ему не хватает, ума не приложу
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Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал слова Вячеслава Фетисова про Владимира Путина и развитие хоккея в России.

«Какой был игрок… Витязь. Грудью континенты рассекал, встречные острова фигачил силовым приёмом. И стал подхалимом. Я моложе, мало ли что предстоит — надеюсь, не дойду до такого. Просто вы не понимаете. Это Фетисов… Старый стал. Чего ему не хватает, ума не приложу; и где тот зал славы (Славы?), в который он всё ещё стремится…» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 23 сентября, Фетисов принял участие в гала-матче в честь уходящего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Завтра, 25 сентября, состоятся выборы нового главы ИИХФ. Свои кандидатуры выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров.

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