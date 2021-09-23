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Вячеслав Фетисов назвал Владимира Путина главным хоккеистом в мире

Вячеслав Фетисов назвал Владимира Путина главным хоккеистом в мире
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал развитие детского хоккея в России.

«Рене Фазель не боится общаться с Россией, приезжает сюда. Хоккей для страны является национальной политикой. Мальчишки и девчонки мечтают выйти на лёд. Как он может не поддержать страну, которая за последние 15 лет вложила в развитие хоккея больше, чем какая-либо другая? Мы построили 400 крытых катков, открыли профессиональную хоккейную лигу, запустили молодёжную, ВХЛ, Ночную хоккейную лигу.

Единственное, нам нужно наполнить смыслом детский хоккей, который сегодня страдает, а так… По структуре, по вложениям Российская Федерация с главным хоккеистом мира Владимиром Владимировичем Путиным вложила в развитие хоккея, как ни одна страна в мире», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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