Вячеслав Фетисов назвал Владимира Путина главным хоккеистом в мире

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал развитие детского хоккея в России.



«Рене Фазель не боится общаться с Россией, приезжает сюда. Хоккей для страны является национальной политикой. Мальчишки и девчонки мечтают выйти на лёд. Как он может не поддержать страну, которая за последние 15 лет вложила в развитие хоккея больше, чем какая-либо другая? Мы построили 400 крытых катков, открыли профессиональную хоккейную лигу, запустили молодёжную, ВХЛ, Ночную хоккейную лигу.



Единственное, нам нужно наполнить смыслом детский хоккей, который сегодня страдает, а так… По структуре, по вложениям Российская Федерация с главным хоккеистом мира Владимиром Владимировичем Путиным вложила в развитие хоккея, как ни одна страна в мире», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.