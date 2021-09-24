Лайне: хочу сыграть лучше в новом сезоне. Это будет легко, так как в прошлом я был дерьмом

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне прокомментировал свою игру в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги.
«Я никогда не думал постоянно о статистике, перед сезоном не ставил таких целей, как: «Хочу забить столько-то» или что-то ещё в таком духе.
Я просто хочу показать лучшее выступление, чем в прошедшем сезоне. В этом году это будет легче, потому что в прошлом я был полным дерьмом», – приводит слова Лайне в «Твиттере» журналист Аарон Порцлайн.
Летом Лайне подписал новый контракт с клубом на год. В следующем сезоне зарплата финского форварда составит $ 7,5 млн.
Напомним, Лайне в ходе прошлого сезона был обменян из «Виннипег Джетс» вместе с форвардом Джеком Рословичем в «Коламбус» на нападающего Пьер-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022. После обмена Лайне принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач.
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