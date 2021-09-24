Источник: Россия на выборах президента ИИХФ проголосует за немца Райндля

Россия на выборах президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) будет голосовать за немца Франца Райндля, сообщает «Матч ТВ».
Голосование состоится завтра, 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. Всего делегаты на конгрессе ИИХФ имеют 105 голосов. Крупные хоккейные страны, такие как Россия или Канада, имеют по два голоса. В выборах президента ИИХФ победит тот, кто наберёт 53 голоса, то есть больше половины. Если такую сумму голосов не соберёт никто из пяти кандидатов, то кандидат с наименьшим количеством голосов будет отсеян, а четверо проходят во второй тур голосования.
Напомним, другими кандидатами являются белорус Сергей Гончаров, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик-Бах Нильсен и француз Люк Тардиф. Рене Фазель покидает пост главы, на котором он находился с 1994 года.
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