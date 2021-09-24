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Источник: Россия на выборах президента ИИХФ проголосует за немца Райндля

Источник: Россия на выборах президента ИИХФ проголосует за немца Райндля
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Россия на выборах президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) будет голосовать за немца Франца Райндля, сообщает «Матч ТВ».

Голосование состоится завтра, 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. Всего делегаты на конгрессе ИИХФ имеют 105 голосов. Крупные хоккейные страны, такие как Россия или Канада, имеют по два голоса. В выборах президента ИИХФ победит тот, кто наберёт 53 голоса, то есть больше половины. Если такую сумму голосов не соберёт никто из пяти кандидатов, то кандидат с наименьшим количеством голосов будет отсеян, а четверо проходят во второй тур голосования.

Напомним, другими кандидатами являются белорус Сергей Гончаров, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик-Бах Нильсен и француз Люк Тардиф. Рене Фазель покидает пост главы, на котором он находился с 1994 года.

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