Зюзин: НХЛ — закрытая и консервативная организация, а в России открыты многие двери

Бывший защитник клубов НХЛ, старший тренер «Сочи» Андрей Зюзин рассказал об отношении к тренерской деятельности и менеджменту, а также о необходимости изучения английского языка при игре в за океаном.



«Не было желания после завершения игровой карьеры связать свою жизнь с другой сферой? Нет. Хоккей никогда не отпускает. Это то, что держит на плаву в нашей профессиональной жизни.



Что ближе — быть тренером или заниматься менеджментом? Это две абсолютно разные профессии, но они работают друг на друга. Менеджер, который был тренером, — идеальный формат специалиста, для которого в большом хоккее нет тайн.



Хотел бы однажды попробовать свои силы в НХЛ? При всём уважении к мировой лиге, НХЛ — это закрытая и консервативная организация. В России у нас многие двери открыты, а в НХЛ иерархия очень жёсткая, все места заняты. В этом как её плюсы, так и минусы.



Хоккейное мастерство — одна половина успеха, а английский язык — вторая. Это ни для кого не секрет. После приезда в НХЛ мне хотелось выучить язык. Понимать и знать, о чём говорят люди вокруг. Улавливать каждое слово тренера. Я стремился к этому и выучил его сам. Даже на курсы не ходил.



Это правда, что в НХЛ не любят разговоры на русском в раздевалке? Нужно с уважением относиться к своему коллективу. Как к тренерам, так и к игрокам. Когда все вокруг разговаривают на английском, а русские между собой на своём родном, то это создаёт дискомфорт для остальных.



В конце концов, окружающие могут не то подумать. Ты приехал на работу в Северную Америку – будь добр, выучи английский. Чтобы играть в НХЛ, его необходимо знать. Я к этому относился с полным пониманием.



Однажды в России перепутал язык и начали отвечать на вопросы на английском? Думаю, такие ситуации были в карьере любого спортсмена, который много лет выступал в НХЛ, а потом возвращался на родину. Как говорится, ничего личного. Только адаптация», – цитирует Зюзина «Спорт-экспресс».