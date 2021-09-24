Защитник «Северстали» Чмыхов отправлен в «Буран»
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«Северсталь» объявила о том, что защитник клуба Артём Чмыхов отправлен в ХК «Буран», сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.
Чмыхов присоединился к «Северстали» в это межсезонье. В регулярном чемпионате-2021/2022 провёл одну игру, набрал ноль очков по системе «гол + пас» с показателем полезности «-1».
Ранее защитник выступал за московский ЦСКА и ХК «Сочи». «Буран», выступающий в Высшей хоккейной лиге, является фарм-клубом «Северстали».
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» провела девять матчей, набрав девять очков и расположившись на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре подопечные Андрея Разина встретятся с «Сибирью». Встреча состоится в понедельник, 27 сентября, в Череповце.
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