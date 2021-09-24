Стал известен срок контракта Знарка на посту главного тренера сборной России

Олег Знарок был назначен на пост главного тренера сборной России.



Как сообщает ТАСС, соглашение рассчитано на один год. Таким образом, Знарок будет наставником команды на Олимпийских играх и чемпионате мира.



58-летний специалист раннее возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Вместе с ним российская команда завоёвывала серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств, становилась чемпионом мира 2014 года, а также обладателем золотых медалей на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.



Напомним, Олимпийские игры состоится с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). На предварительном этапе, который пройдёт с 9 по 13 февраля, сборная России сыграет с командами Швейцарии, Дании и Чехии.