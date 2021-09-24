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Стал известен срок контракта Знарка на посту главного тренера сборной России

Стал известен срок контракта Знарка на посту главного тренера сборной России
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Олег Знарок был назначен на пост главного тренера сборной России.

Как сообщает ТАСС, соглашение рассчитано на один год. Таким образом, Знарок будет наставником команды на Олимпийских играх и чемпионате мира.

58-летний специалист раннее возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Вместе с ним российская команда завоёвывала серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств, становилась чемпионом мира 2014 года, а также обладателем золотых медалей на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Напомним, Олимпийские игры состоится с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). На предварительном этапе, который пройдёт с 9 по 13 февраля, сборная России сыграет с командами Швейцарии, Дании и Чехии.

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