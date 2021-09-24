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«У меня было совсем другое мнение». Фетисов — о назначении Знарка главным тренером сборной

«У меня было совсем другое мнение». Фетисов — о назначении Знарка главным тренером сборной
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на назначение Олега Знарка главным тренером сборной России по хоккею.

«Не могу оценивать решение поставить Знарка главным тренером сборной России перед Олимпиадой. Если я правильно понимаю, это решение Третьяка? Хорошо, посмотрим. Почему я должен быть рад или нет? У меня было совсем другое мнение. Раз принято решение, значит, давайте смотреть, как это будет работать.

Да, я говорил про Сергея Фёдорова: нам нужен специалист с опытом игры в НХЛ, с пониманием, как работает система — основные соперники на ОИ будут оттуда. Даже не знаю… Наверное, харизмы будет достаточно, чтобы обыграть профессиональную команду тренеров. Будем надеяться. Могу лишь пожелать удачи», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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