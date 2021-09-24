«У меня было совсем другое мнение». Фетисов — о назначении Знарка главным тренером сборной

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на назначение Олега Знарка главным тренером сборной России по хоккею.
«Не могу оценивать решение поставить Знарка главным тренером сборной России перед Олимпиадой. Если я правильно понимаю, это решение Третьяка? Хорошо, посмотрим. Почему я должен быть рад или нет? У меня было совсем другое мнение. Раз принято решение, значит, давайте смотреть, как это будет работать.
Да, я говорил про Сергея Фёдорова: нам нужен специалист с опытом игры в НХЛ, с пониманием, как работает система — основные соперники на ОИ будут оттуда. Даже не знаю… Наверное, харизмы будет достаточно, чтобы обыграть профессиональную команду тренеров. Будем надеяться. Могу лишь пожелать удачи», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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