Кожевников — о назначении Знарка: как тут говорить про справедливость? Всё очень серьёзно

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера сборной России по хоккею.
«Опыт у Знарка большой, он приложил руку к тому, что выиграли Олимпиаду в 2018-м. Хоть там и говорят, что это было случайно, но нет, уверенно выиграли, его талант сказался. Я не могу сказать, что всё шло к назначению после решения НХЛ ехать на ОИ. Не знаю, что творится в федерации, но радует, что НХЛ будет. У Олега Знарка очень большой опыт, буду рад за него.
Валерий Брагин будет вторым тренером, я так понимаю. Не знаю, как тут говорить про справедливость. Всё очень серьёзно: из НХЛ приезжают, надо иметь опыт. А опыт иметь очень большой, как у Знарка, поэтому соглашусь с этим мнением. Но можно сказать, что решение неожиданное, конечно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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