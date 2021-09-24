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Борис Михайлов отреагировал на назначение Знарка главным тренером сборной России

Борис Михайлов отреагировал на назначение Знарка главным тренером сборной России
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Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал назначение Олега Знарка главным тренером сборной России.

«Я так понимаю, федерация предложила, Знарок согласился. Пожелаем удачи, с помощниками сначала подготовит список, а потом уже и команду к Олимпийским играм. Несправедливо к Брагину? Это решение федерации хоккея, думаю, ничего здесь такого нет. Брагин же не уйдёт из штаба. Знарок — опытный тренер, значит, он отвечает за результат вместе с ФХР. Пожелаем ему плодотворно подойти к укомплектованию команды", — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, в штаб Знарка в сборной России также войдут Сергей Зубов, Алексей Жамнов. Бывший наставник российской команды Валерий Брагин выступит в качестве консультанта.

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