Борис Михайлов отреагировал на назначение Знарка главным тренером сборной России

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал назначение Олега Знарка главным тренером сборной России.



«Я так понимаю, федерация предложила, Знарок согласился. Пожелаем удачи, с помощниками сначала подготовит список, а потом уже и команду к Олимпийским играм. Несправедливо к Брагину? Это решение федерации хоккея, думаю, ничего здесь такого нет. Брагин же не уйдёт из штаба. Знарок — опытный тренер, значит, он отвечает за результат вместе с ФХР. Пожелаем ему плодотворно подойти к укомплектованию команды", — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, в штаб Знарка в сборной России также войдут Сергей Зубов, Алексей Жамнов. Бывший наставник российской команды Валерий Брагин выступит в качестве консультанта.

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