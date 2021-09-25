Тэйвз хочет сыграть в первом матче регулярки НХЛ. Он пропустил прошлый сезон из-за болезни

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз сообщил, что надеется сыграть в первом матче нового сезона.
«Я поставил перед собой такую задачу, но не буду торопиться. Постараюсь понять, как относиться к игре, пока не набрал форму и не могу действовать на 100%. Так что я двигаюсь вперёд шаг за шагом, хочу восстановиться, смотрю видео, думаю о тактике. Вот мой план. Я очень хочу сыграть в первом матче, но пока я всё внимание уделяю завтрашнему дню.
Тренировки с «Чикаго»? Я очень сильно устал, но у меня внутри приятное ощущение. Я говорю себе, что повода для волнений нет, что мне уже не нужно отправляться домой и приходить в себя, лёжа на диване, в течение двух или трёх дней, ничего не делая. Так что прогресс есть, я так считаю. Очень рад, что могу играть и чувствовать себя хорошо.
Пока я ещё не готов на 100%. Но могу кое-чему поучиться в плане того, как замедлить игру, лучше читать её, проанализировать, что у меня хорошо получается, а что не очень. И я продолжу работать, чтобы набрать форму. Хочу выйти на уровень, когда буду отлично себя чувствовать, снова стану как прежде», — цитирует Тэйвза официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, игрок пропустил сезон-2020/2021 из-за синдрома хронического иммунного ответа.
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