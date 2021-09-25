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Петр Бржиза выбыл из голосования на пост президента ИИХФ. Лидируют Райндль и Тардиф

Петр Бржиза выбыл из голосования на пост президента ИИХФ. Лидируют Райндль и Тардиф
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Появились итоги первого раунда голосования на выборах президента Международной федерации хоккея, сообщает KHL DIARIES в «твиттере».

Из голосования выбыл Петр Бржиза, за которого отдали восемь голосов — 7,7%. Лидерскую позицию разделяют Франц Райндль и Люк Тардиф. За каждого из них проголосовали по 29 человек — 28,1%.

Напомним, голосование проходит сегодня, 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. Всего делегаты на конгрессе ИИХФ имеют 105 голосов. Крупные хоккейные страны, такие как Россия или Канада, имеют по два голоса. В выборах президента ИИХФ победит тот, кто наберёт 53 голоса, то есть больше половины. Если такую сумму голосов не соберёт никто из пяти кандидатов, то кандидат с наименьшим количеством голосов будет отсеян, а четверо проходят во второй тур голосования.

В числе кандидатов — немец Франц Райндль, белорус Сергей Гончаров, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик-Бах Нильсен и француз Люк Тардиф. Рене Фазель покидает пост главы, на котором он находился с 1994 года.

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