Орлов: новый контракт фактически гарантирует, что Овечкин отыграет карьеру за один клуб

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов высказался о новом контракте своего партнёра Александра Овечкина и дальнейших перспективах клуба.



«Отличная новость и для нас, и для всей организации. Этот контракт фактически гарантирует, что он отыграет всю карьеру за один клуб — и это великолепно. Прекрасная новость и для его семьи, которая всегда рядом с ним, всегда его поддерживает. С этим городом у него связано много воспоминаний.



Уверен, что Алекса ждут весёлые и сложные пять лет и что команда сможет во всем ему помочь. Надеюсь, что он побьёт-таки рекорд Гретцки и что у нас ещё будут шансы выиграть Кубок. Хоть мы сейчас и самая возрастная команда в НХЛ, победного голода у нас меньше не стало», — цитирует Орлова официальный сайт НХЛ на русском языке.