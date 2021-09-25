Овечкин — о Пекине-2022: похоже, это мой последний шанс сыграть на Олимпиаде

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин поделился эмоциями от возвращения НХЛ на Олимпиаду.

«Я очень рад. Для меня большая честь участвовать в Олимпийских играх, представлять свою страну, играть против лучших игроков мира и пытаться завоевать золотую медаль. Сейчас у всех одинаковые шансы. Я надеюсь, что мы сможем войти в историю, так что посмотрим.



Насколько важной целью является олимпийское золото в сравнении с Кубком Стэнли? Очевидно, что оно стоит в одном ряду. Похоже, это мой последний шанс сыграть на Олимпиаде, а значит, нам нужно работать, мы должны выигрывать за счёт тактики, физической подготовки и так далее.



Насколько это сильная мотивация для вас с учётом, что это действительно может быть последний шанс выиграть Олимпиаду? Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем, ведь так? Так что, если есть шанс, им надо пользоваться.



Если бы нужно было дать прогноз, кто забьёт «золотой» гол на Олимпиаде, кого бы назвал? Сложно сказать. Пусть будет Владимир Тарасенко», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.