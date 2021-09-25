На 66-м году жизни скончался ветеран «Салавата» Сергей Девятериков

Сегодня, 25 сентября, из жизни ушёл ветеран хоккейного клуба «Салават Юлаев», мастер спорта СССР и бывший защитник уфимской команды Сергей Девятериков, сообщает официальный «твиттер» «Салавата Юлаева». В феврале ему исполнилось 65 лет.
Девятериков выступал за «Салават Юлаев» (1975/1976, 1977-1986), куйбышевский СКА (1976/1977), киевский «Сокол» и «Крылья Советов» (1979/1980).
Бывший хоккеист является победителем первенства СССР среди юношей (1973), серебряным призёром первенства СССР среди юниоров (1975) и победителем международного турнира на призы газеты «Ленинградская правда» (1981).
Напомним, в последнем матче уфимский «Салават Юлаев» в гостях обыграл СКА из Санкт-Петербурга со счётом 4:2. Сейчас команда занимает первое место в Восточной конференции КХЛ.
Сегодня, 25 сентября, «Салават Юлаев» сыграет в Ярославле с «Локомотивом». Игра начнётся в 17:30.
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