На 66-м году жизни скончался ветеран «Салавата» Сергей Девятериков

Сегодня, 25 сентября, из жизни ушёл ветеран хоккейного клуба «Салават Юлаев», мастер спорта СССР и бывший защитник уфимской команды Сергей Девятериков, сообщает официальный «твиттер» «Салавата Юлаева». В феврале ему исполнилось 65 лет.

Девятериков выступал за «Салават Юлаев» (1975/1976, 1977-1986), куйбышевский СКА (1976/1977), киевский «Сокол» и «Крылья Советов» (1979/1980).

Бывший хоккеист является победителем первенства СССР среди юношей (1973), серебряным призёром первенства СССР среди юниоров (1975) и победителем международного турнира на призы газеты «Ленинградская правда» (1981).

Напомним, в последнем матче уфимский «Салават Юлаев» в гостях обыграл СКА из Санкт-Петербурга со счётом 4:2. Сейчас команда занимает первое место в Восточной конференции КХЛ.

Сегодня, 25 сентября, «Салават Юлаев» сыграет в Ярославле с «Локомотивом». Игра начнётся в 17:30.