«Металлург» дома разгромил ЦСКА. У Кошечкина — «сухарь»

Сегодня, 25 сентября, в Магнитогорске «Металлург» на одноимённом стадионе принимал московский ЦСКА и одержал уверенную победу со счётом 4:0.



На 9-й минуте хозяева открыли счёт в матче после красивого гола нападающего Николая Голдобина броском между ног. Ему ассистировали Денис Зернов и Михаил Пашнин. На 23-й минуте с передачи Линуса Хультстрёма и

Николая Голдобина в большинстве сумел отличиться форвард хозяев Максим Карпов. До разгромного счёт довёл нападающий Джон Карри. Результативные передачи на свой счёт записали Семён Кошелев и Андрей Чибисов. Форвард «Магнитки» Брендан Лайпсик сделал счёт 4:0, забив в пустые ворота.

«Металлург» после победы занимает 1-е место в Восточной конференции КХЛ, имея в своё активе 18 очков. ЦСКА располагается на 3-й строчке Западной конференции, заработав 14 очков в 11 матчах сезона.

29 сентября «Металлург» примет «Барыс», а ЦСКА дома сыграет с «Сибирью».