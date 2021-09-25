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«Металлург» дома разгромил ЦСКА. У Кошечкина — «сухарь»

«Металлург» дома разгромил ЦСКА. У Кошечкина — «сухарь»
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Сегодня, 25 сентября, в Магнитогорске «Металлург» на одноимённом стадионе принимал московский ЦСКА и одержал уверенную победу со счётом 4:0.

На 9-й минуте хозяева открыли счёт в матче после красивого гола нападающего Николая Голдобина броском между ног. Ему ассистировали Денис Зернов и Михаил Пашнин. На 23-й минуте с передачи Линуса Хультстрёма и
Николая Голдобина в большинстве сумел отличиться форвард хозяев Максим Карпов. До разгромного счёт довёл нападающий Джон Карри. Результативные передачи на свой счёт записали Семён Кошелев и Андрей Чибисов. Форвард «Магнитки» Брендан Лайпсик сделал счёт 4:0, забив в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2021, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Голдобин (Зернов, Пашнин) – 08:40' (5x5)   2:0 Карпов (Хультстрём, Голдобин) – 22:28' (5x4)   3:0 Карри (Кошелев, Чибисов) – 43:01' (5x5)   4:0 Лайпсик (Пашнин) – 58:32' (en)

«Металлург» после победы занимает 1-е место в Восточной конференции КХЛ, имея в своё активе 18 очков. ЦСКА располагается на 3-й строчке Западной конференции, заработав 14 очков в 11 матчах сезона.

29 сентября «Металлург» примет «Барыс», а ЦСКА дома сыграет с «Сибирью».

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