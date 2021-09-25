Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос, почему команда с первого периода играла в 3 звена
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров объяснил почему московская команда с первого периода матча Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» играла в три звена.
«Почему сыграли в три звена с первого периода? Думаю, тут не совсем важно, во сколько звеньев мы играем. Важнее то, что мы выполнили установку на игру и смогли во втором периоде сыграть в зоне соперника. Когда шайба не идёт в ворота, это значит, что мы где-то спешим, либо эмоции захлёстывают. Всё-таки новый главный тренер, новые требования, и парни настроены очень решительно. От этого и идут, мягко говоря, наши не совсем обычные удаления. Броски — это хорошо, это угроза. Но нужна холодная голова в завершении», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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