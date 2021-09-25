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«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
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Московское «Динамо» проиграло «Торпедо» и потерпело первое поражение в сезоне КХЛ

Московское «Динамо» проиграло «Торпедо» и потерпело первое поражение в сезоне КХЛ
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Сегодня, 25 сентября, в Нижнем Новгороде «Торпедо» на стадионе «Нагорный» принимало московское «Динамо» и одержало победу со счётом 4:2.

На 25-й минуте хозяева открыли счёт в матче после гола нападающего Дамира Жафярова в большинстве. Ему ассистировали Марек Гривик и Теодор Леннстрём. Через минуту «Торпедо» удвоило преимущество усилиями Артура Тянулина. На 48-й минуте встречи форвард «Динамо» Эрик О'Делл в большинстве сумел сократить отставание в матче с передач Роба Клинкхаммера и Станислава Галиева. На 50-й минуте встречи защитник нижегородцев Иван Верещагин забросил третью шайбу «Торпедо» с результативной передачи Ивана Чеховича. Нижегородцы также сделали это в ситуации 5х4. «Динамо» быстро отыгралось: всего через 40 секунд забил защитник Вячеслав Войнов, которому ассистировал Вадим Шипачёв. Последнюю шайбу в матче забросил Сергей Гончарук с передачи Никиты Шавина в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2021, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Жафяров (Гривик, Леннстрём) – 24:05' (5x4)   2:0 Тянулин – 25:08' (5x5)   2:1 О'Делл (Клинкхаммер, Галиев) – 47:58' (5x4)   3:1 Верещагин (Чехович) – 49:11' (5x4)   3:2 Войнов (Шипачёв) – 49:48' (5x5)   4:2 Гончарук (Шавин) – 59:24' (en)

«Торпедо» после победы занимает 7-е место в Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 9 очков. Московское «Динамо» располагается на 2-й строчке Западной конференции, заработав 16 очков в 9 матчах сезона. Подопечные Алексея Кудашова потерпели первое поражение в сезоне.

27 сентября «Торпедо» примет «Трактор», а «Динамо» 28 сентября дома сыграет со «Спартаком».

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