Московское «Динамо» проиграло «Торпедо» и потерпело первое поражение в сезоне КХЛ

Сегодня, 25 сентября, в Нижнем Новгороде «Торпедо» на стадионе «Нагорный» принимало московское «Динамо» и одержало победу со счётом 4:2.

На 25-й минуте хозяева открыли счёт в матче после гола нападающего Дамира Жафярова в большинстве. Ему ассистировали Марек Гривик и Теодор Леннстрём. Через минуту «Торпедо» удвоило преимущество усилиями Артура Тянулина. На 48-й минуте встречи форвард «Динамо» Эрик О'Делл в большинстве сумел сократить отставание в матче с передач Роба Клинкхаммера и Станислава Галиева. На 50-й минуте встречи защитник нижегородцев Иван Верещагин забросил третью шайбу «Торпедо» с результативной передачи Ивана Чеховича. Нижегородцы также сделали это в ситуации 5х4. «Динамо» быстро отыгралось: всего через 40 секунд забил защитник Вячеслав Войнов, которому ассистировал Вадим Шипачёв. Последнюю шайбу в матче забросил Сергей Гончарук с передачи Никиты Шавина в пустые ворота.

«Торпедо» после победы занимает 7-е место в Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 9 очков. Московское «Динамо» располагается на 2-й строчке Западной конференции, заработав 16 очков в 9 матчах сезона. Подопечные Алексея Кудашова потерпели первое поражение в сезоне.

27 сентября «Торпедо» примет «Трактор», а «Динамо» 28 сентября дома сыграет со «Спартаком».