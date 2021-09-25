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СКА переиграл минское «Динамо» в овертайме благодаря голу Бурдасова

СКА переиграл минское «Динамо» в овертайме благодаря голу Бурдасова
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Сегодня, 25 сентября, в Минске «Динамо» на стадионе «Минск-Арена» принимало петербургский СКА в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

У петербургского клуба отличился форвард Марат Хуснутдинов на 23-й минуте матча. Минчане отыгрались на 28-й минуте. Шайбу забросил нападающий Роман Горбунов с результативных передач форвардов Кирилла Воронина и Ильи Усова. Победную шайбу забросил форвард СКА Антон Бурдасов с передачи Степана Фальковского на 5-й минуте овертайма.

СКА после победы занимает 3-е место в Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 14 очков. Минское «Динамо» располагается на 7-й строчке Западной конференции, заработав 9 очков в 9 матчах сезона.

27 сентября СКА на выезде встретится с «Витязем», а минское «Динамо» дома сыграет с «Амуром».

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2021, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хуснутдинов – 22:55' (5x5)   1:1 Горбунов (Воронин, Усов) – 27:16' (5x5)   1:2 Бурдасов (Фальковский) – 64:10' (3x3)
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