Форвард «Монреаля» Хоффман пропустит начало сезона из-за травмы

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Майк Хоффман пропустит старт регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы нижней части тела, сообщает в своём «твиттере» журналист Эрик Энджелс.

31-летний форвард выбыл на срок до 4 недель из-за травмы нижней части тела. В случае максимального срока восстановления он может не сыграть в первых 5 матчах клуба в сезоне.



По словам главного тренера «Монреаля» Доминика Дюшарма, игрок получил травму перед приездом в Монреаль.

В июле Хоффман подписал с канадским клубом контракт на 3 года с кэпхитом $ 4,5 млн.

Напомним, сегодня в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся предсезонный контрольный матч между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев льда со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).