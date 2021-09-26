Кирилл Рассказов подписал пробный контракт с «Торпедо»
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29-летний нападающий Кирилл Рассказов подписал пробный контракт с «Торпедо» (Нижний Новгород), сообщает официальный сайт клуба.
Несколько дней назад «Северсталь» расторгла контракт с форвардом.
Напомним, двукратный обладатель Кубка Харламова уже выступал за нижегородскую команду в сезонах 2016/2017 и 2017/2018 годов. Тогда форвард в 56 матчах набрал 20 (4+16) очков. Всего же на уровне Континентальной хоккейной лиги на счету Кирилла 99 результативных баллов (40 шайб и 59 передач) в 306 играх за «Авангард», «Торпедо», «Амур», «Югру» и «Северсталь».
В трёх встречах нынешнего сезона Рассказов не набрал ни одного балла за результативность, а его показатель полезности составил «-5». В сезоне-2020/2021 нападающий выступал за ХК «Амур».
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