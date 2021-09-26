Епанчинцев: в ВХЛ на ряд матчей добираются на автобусах

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Вадим Епанчинцев сравнил расписание в Континентальной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге.
«Мы провели шесть матчей менее чем за две недели, теперь недельная пауза — и первое выездное турне. У такого календаря есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, длительные паузы могут выбить из ритма, с другой стороны, они дают возможность для тренировочного процесса и залечивания травм.
Да, в КХЛ расписание более плавное. Но вы учитывайте, что в ВХЛ сложнее логистика, на многие матчи команды добираются на автобусах. Отсюда цикличность в календаре, которая вполне объяснима.
Задача на сезон у «Югры» только одна — побеждать в каждом матче и каждом турнире. Начали её решение с первого матча чемпионата, надеемся продолжить», — приводит слова Епанчинцева Russia-Hockey.Ru.
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