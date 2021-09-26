Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» хочет расторгнуть контракт с Гудачеком

«Нефтехимик» хочет расторгнуть контракт с Гудачеком
Комментарии

Форвард Либор Гудачек с большой долей вероятности покинет нижнекамский «Нефтехимик», находясь на действующем контракте сроком до 2022 года, сообщает Metaratings.

По данным источника, клуб выступает инициатором прекращения сотрудничества с чешским игроком. В случае расторжения контракта по инициативе «Нефтехимика» Гудачек получит 50% от действующего контракта и может продолжить карьеру в одной из европейских лиг.

В сезоне-2021/2022 на счету Гудачека 7 матчей и один голевой пас при показателе полезности «-4».

«Нефтехимик» с девятью очками занимает седьмое место в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Вячеслава Буцаева проведут сегодня, 26 сентября. Команда дома примет «Адмирал» (Владивосток).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021