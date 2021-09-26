«Нефтехимик» хочет расторгнуть контракт с Гудачеком
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Форвард Либор Гудачек с большой долей вероятности покинет нижнекамский «Нефтехимик», находясь на действующем контракте сроком до 2022 года, сообщает Metaratings.
По данным источника, клуб выступает инициатором прекращения сотрудничества с чешским игроком. В случае расторжения контракта по инициативе «Нефтехимика» Гудачек получит 50% от действующего контракта и может продолжить карьеру в одной из европейских лиг.
В сезоне-2021/2022 на счету Гудачека 7 матчей и один голевой пас при показателе полезности «-4».
«Нефтехимик» с девятью очками занимает седьмое место в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Вячеслава Буцаева проведут сегодня, 26 сентября. Команда дома примет «Адмирал» (Владивосток).
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