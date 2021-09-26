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«Нефтехимик» одержал крупную победу над «Адмиралом», забросив три шайбы в большинстве

«Нефтехимик» одержал крупную победу над «Адмиралом», забросив три шайбы в большинстве
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Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Игра состоялась в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».

На 6-й минуте в большинстве счёт открыл нападающий хозяев Булат Шафигуллин, ему ассистировали Дэн Секстон и Андрей Чивилёв. На 21-й минуте также в ситуации «пять на четыре» удвоил преимущество «Нефтехимика» Андрей Чивилёв, после передач от Марата Хайруллина и Тимура Хафизова.

Третью шайбу в ворота Никиты Серебрякова отправил Тимур Хафизов, снова воспользовавшись большинством на 30-й минуте встречи. Ассистент — Павел Порядин. Счёт 4:0 сделал на 54-й минуте Рафаэль Бикмуллин, с передачи Шафигуллина.

«Нефтехимик» одержал пятую победу в сезоне, после десяти матчей набрав 11 очков и расположившись на шестом месте Восточной конференции. «Адмирал» потерпел девятое поражение в чемпионате, выиграв всего в одной встрече. В активе клуба из Владивостока шесть баллов и десятое место на Востоке.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с минским «Динамо» (29 сентября), «Адмирал» — в Мытищах с «Куньлунем» (28 сентября).

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Шафигуллин (Секстон, Чивилёв) – 05:23' (5x4)   2:0 Чивилёв (Хайруллин, Хафизов) – 20:18' (5x4)   3:0 Хафизов (Порядин) – 29:22' (5x4)   4:0 Бикмуллин (Шафигуллин) – 53:34' (5x5)
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