Квартальнов — о 3:1 со «Спартаком»: создали много моментов, но голы идут пока со скрипом

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:1).



«Второй и третий периоды провели на хорошем уровне. В первом немного проваливались в обороне – пропускали контратаки. Потом игру наладили, много моментов создали – могли забивать больше. Но пока голы у нас идут со скрипом. Хочу отметить Билялова, который держит нас в игре.



Может быть, фортуна вернётся к Галимову? Знаете, после каждой думаешь: после этой или той вернётся удача. Много моментов у нас – тут нам надо просто забивать. Хотя мы и играем против сильных команд.



Воссоединили в одной тройке нападения Сафонова, Галимова и Воронкова – и они сразу же забили? Они играли всего один период в таком сочетании. Потом немного тряхнули сочетания: Уила поставили к ним на край. Уил болел – пока роль центрального нападающего ему физически тяжело тянуть. В итоге мы угадали с сочетаниями – и у тех, и у других были хорошие моменты для гола.



Мы понимаем, что они могут и умеют играть важные и ключевые матчи. Илья – молодец, может играть и в центре, и на краю. Мы в голове это держим, но нам надо сделать все четыре тройки нападениями сильными и опасными», – цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.