Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов — о 3:1 со «Спартаком»: создали много моментов, но голы идут пока со скрипом

Квартальнов — о 3:1 со «Спартаком»: создали много моментов, но голы идут пока со скрипом
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:1).

«Второй и третий периоды провели на хорошем уровне. В первом немного проваливались в обороне – пропускали контратаки. Потом игру наладили, много моментов создали – могли забивать больше. Но пока голы у нас идут со скрипом. Хочу отметить Билялова, который держит нас в игре.

Может быть, фортуна вернётся к Галимову? Знаете, после каждой думаешь: после этой или той вернётся удача. Много моментов у нас – тут нам надо просто забивать. Хотя мы и играем против сильных команд.

Воссоединили в одной тройке нападения Сафонова, Галимова и Воронкова – и они сразу же забили? Они играли всего один период в таком сочетании. Потом немного тряхнули сочетания: Уила поставили к ним на край. Уил болел – пока роль центрального нападающего ему физически тяжело тянуть. В итоге мы угадали с сочетаниями – и у тех, и у других были хорошие моменты для гола.

Мы понимаем, что они могут и умеют играть важные и ключевые матчи. Илья – молодец, может играть и в центре, и на краю. Мы в голове это держим, но нам надо сделать все четыре тройки нападениями сильными и опасными», – цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021