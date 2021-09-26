Уил: готов играть где угодно, лишь бы побеждал «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Джордан Уил прокомментировал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1), а также рассказал о возвращении на лёд после болезни.



«Вся команда провела хорошие 60 минут игры. В первом периоде был равный хоккей, команды атаковали в обе стороны. Наверное, мы дали сопернику провести многовато времени в нашей зоне. Но зато создали много хороших моментов, их вратарь сделал несколько мощных сэйвов и Тимур Билялов сегодня тоже здорово отыграл. Думаю, это было одно из лучших выступлений нашей команды в сезоне.



Возвращение в состав? Было сложновато, потому что не мог нормально тренироваться из-за ограничений. У меня не было общих тренировок с командой, на которых можно было отработать какие-то тактические моменты, катался скорее для восстановления. Последние пару дней было приятно тренироваться, почувствовать борьбу. Сегодня я нормально дышал, нормально бежал, просто нужно вернуть ощущение игры.



Я готов играть где угодно, лишь бы команда побеждала. Мне комфортно играть в центре, в своей зоне, и на фланге. Чем больше я смогу приносить пользы команде, чем больше матчей мы выиграем – тем лучше я буду себя чувствовать.



О чём переговаривался с Сергеем Широковым после удаления в конце первого периода? Ничего необычного, мы просто играли в хоккей. Такое бывает, когда проводишь силовой приём, и парни начинают заводиться. Это часть хоккея, играли две хорошие команды», — приводит слова Уила официальный сайт «Ак Барса».