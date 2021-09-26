Андриевский: «Адмирал» проигрывает уже не первый матч из-за игры в неравных составах

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (0:4).



«Матч сегодня свёлся к игре в неравных составах, где соперник оказался намного сильнее нас.



Где-то мастерства не хватает, где-то везения. Возможно, делаем что-то не так. Нам забивают 3 из 4 первых удалений, а мы не можем реализовать «5 на 3». На тренировках уделяем внимание этому компоненту, но в игре пока есть проблемы. Уже не первый матч проигрываем из-за игры в неравных составах.



Стало ли ключевым фактором сегодня, что два дня назад оставили много сил в Казани? Нет. По сегодняшней игре можно много чего говорить, но в матче надо забивать голы. Психологически тяжело, когда в первом меньшинстве гол, во втором меньшинстве — снова гол. И третий гол, а мы наоборот не забиваем. Это тяжело в плане психологии. Соперник получает определенный психологический перевес.



По большому счёту третий период был формальностью. Мы набегались в меньшинстве, одни и те же люди играют. Команда не была выхолощена. Настраивались на игру, но после первого удаления все посыпалось», — цитирует Андриевского официальный сайт «Нефтехимика».