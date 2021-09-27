«Вегас» объявил о подписании контракта с Даниилом Чайкой
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«Вегас Голден Найтс» на официальном сайте объявил о подписании контрактного соглашения с российским защитником Даниилом Чайкой.
С россиянином заключён трёхлетний контракт новичка.
В прошлом сезоне защитник выступал в системе московского ЦСКА за основную команду и фарм-клуб «Звезда», выступающий в Высшей хоккейной лиге.
В Континентальной хоккейной лиге Чайка провёл 11 матчей в регулярном чемпионате и набрал два очка: забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. В плей-офф на счету игрока восемь встреч.
В ВХЛ защитник сыграл в 10 встречах регулярки и отдал одну передачу. В плей-офф на его счету три матча.
В 2021 году Чайка выступал за молодёжную сборную России на МЧМ и провёл шесть матчей.
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